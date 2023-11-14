06:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В декабре на Московской площади откроется каток площадью 5 тыс. кв. м
На площадке установили ограждения и скоро приступят к заливке территории.
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В начале декабря на Московской площади откроется каток площадью 5 тыс. кв. м., на котором одновременно под музыку сможет кататься тысяча человек. Об рассказали NGS42.RU в пресс-службе екатеринбургской компании «УГМК-Застройщик».
Зону катка украсят ёлкой и установят освещение, а также оборудуют тёплым павильоном, где можно будет взять коньки напрокат, заточить их, оставить вещи и переодеться. Поставят и фуд-корт с лёгкими закусками и горячими напитками. Застройщик также планирует поставить большой кинотеатр под открытым небом.
Для детей будет отдельная зона для катания, а новичкам помогут научиться кататься аниматоры. Каток будет работать с 12 до 21 часа в будни и до 22 часов на выходных.
Позже на этом месте катка появится деловой квартал из восьми башен, доминантой квартала станет 150-метровый небоскрёб в 45 этажей.