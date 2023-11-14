07:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Видимость нулевая: известный пилот Дамир Юсупов посадил самолет в тумане в Хабаровске
Дамир Юсупов посадил самолет в непростых условиях в Хабаровске.
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Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» поделилась видео, которое снял известный пилот Дамир Юсупов. Летчик несколько недель назад побывал в Хабаровском крае и в непростых условиях посадил в местном аэропорту самолет. Он летел из екатеринбургского Кольцово в новый аэропорт краевой столицы.
— Посадка в аэропорту Хабаровска первого ноября — еще зеленом каких-то пару недель назад. В непростых условиях: нижний край облачности — около 120 метров. Это когда нижняя граница облаков располагается на очень небольшой высоте от земли, — рассказали сотрудники авиакомпании.
За штурвалом был Дамир Юсупов, который прославился четыре года назад. Командир воздушного судна Airbus A321 совершил аварийную посадку пассажирского самолета, у которого отказали оба двигателя, под Жуковским в Московской области 15 августа 2019 года. На следующий день президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении Дамиру Касимовичу звания Героя Российской Федерации.