Закон о поддержке добровольчества и регулировании волонтёрской деятельности в регионе подписал губернатор Игорь Кобзев

В Иркутской области в волонтерскую деятельность вовлечены 160 тысяч человек, наиболее активно в этом задействована, конечно, молодежь, — рассказал Игорь Кобзев. — При этом в законодательстве региона до недавних пор правовое регулирование направления отсутствовало. Правительство и Законодательное собрание Иркутской области поддержали инициативу Министерства по молодёжной политике и Молодёжного парламента по разработке необходимого нормативно-правового акта. Результатом этой совместной работы стал новый закон, который призван повысить эффективность региональной политики в сфере добровольчества и способствовать развитию этой деятельности.
В числе прочего в новом законе прописано, что к полномочиям правительства региона в сфере добровольчества относятся утверждение госпрограмм, в которых указываются мероприятия на поддержку соответствующей деятельности, содействие властям на местах в развитии волонтёрства и так далее. Также в документе обозначено, какую поддержку может оказывать правительство области добровольческой деятельности: информационную, финансовую, организационную и другую. Финансовая помощь будет осуществляться через господдержку. Помимо этого власти смогут награждать и поощрять волонтёров, в том числе и в рамках различных конкурсов и программ.