Как ночные смены влияют на здоровье, рассказала врач из Алматы

Как отметила врач, сон в дневное время может вызвать бессонницу, недостаток сна и повысить риск различных болезней. Наш организм имеет собственные биологические ритмы, связанные с циркадным ритмом, который регулируется светом и темнотой.
«Работа в ночную смену может нарушить этот ритм, что может привести к проблемам с пищеварением, метаболизмом, иммунной системой и другими физиологическими процессами», — пояснила Улбосын Амиркенова.
По ее словам, работники ночных смен имеют повышенный риск развития различных заболеваний, таких как бессонница, боли в спине, боли в животе, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, депрессия и другие психические расстройства.
«Работа в ночную смену может влиять на социальные и психологические аспекты жизни, такие как отношения с семьей и друзьями, общение с обществом и качество жизни в целом. Это может вызвать чувство изоляции и стресс», — рассказала специалист.
Для снижения влияния ночной смены на здоровье важно принимать меры предосторожности, такие как правильное планирование сна и бодрствования, регулярные физические упражнения, здоровое питание и управление стрессом, добавила врач.
Кроме того, регулярные медицинские осмотры и консультации с врачом могут помочь выявить и управлять потенциальными проблемами со здоровьем, связанными с ночной работой.