08:01 (мск), источник: ТК Город
В Иркутскую область пришел грипп
За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано два случая гриппа, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, передает ИА «ТК Город».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В то же время диагноз ОРВИ был поставлен 13008 жителям Приангарья. 7761 из них — дети.
«Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, согласно еженедельному мониторингу, находится ниже эпидпорога на 46,4%», — подчеркнули в санитарном ведомстве.
Однако, по мнению специалистов, несмотря на невысокие показатели традиционных для поздней осени сезонных болезней, расслабляться не стоит — температурные качели, которые подарила жителям региона погода в ноябре-2023, еще могут сыграть со здоровьем злую шутку.
«Во влажном и теплом воздухе возбудители острых респираторных вирусных инфекций (в частности, гриппа) дольше сохраняются в активном состоянии и распространяются быстрее», — предупредила руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева (цитата ИрСити).