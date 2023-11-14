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08:32 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске суд рассмотрит апелляцию приговора Митволю 23 ноября

Об этом рассказал адвокат осужденного Олега Митволя в беседе с ТАСС.

Источник: AP 2023

23 ноября Красноярский краевой суд начнет рассматривать апелляцию приговора, который был оглашен бывшему замглавы Росприроднадзора и председателю совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» — Олегу Митволю.

Напомним, что 14 сентября суд приговорил Митволя к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. Его арестовали еще в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

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