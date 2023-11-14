07:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc
До конца 2025 года в Кузбассе введут в эксплуатацию 22 спортивных объекта
Возведение объектов реализуется по нескольким программам.
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Как сообщает правительство Кузбасса, в регионе до конца 2025 году введут в эксплуатацию 22 спортивных объекта. Сейчас строители работают на восьми объектах, пять из которых будут сданы в этом году. Это ФОК «Металлист» на Металлплощадке Кемеровского округа, спорткомплекс в Мариинске, ФОК в Киселёвске, стадионы «Темп» в Юрге и в посёлке Краснобродский Прокопьевского округа.
«За пять лет уже построено или капитально отремонтировано 15 крупных объектов спорта. Важно, чтобы у жителей всех муниципалитетов региона в шаговой доступности были условия для занятий любимыми видами спорта и ведения активного образа жизни», — говорит Сергей Цивилев.
Возводят спортобъекты по разным программам. Футбольный манеж в Новокузнецке, например, делают по нацпроекту «Демография» и планируют сдать в следующем году. На нём будет игровое поле 50×70 метров, трибуны на 400 человек, медицинский центр, тренажёрный зал, сауна и буфетом. Мы писали, что он вызвал неоднозначные мнения у новокузнечан.
Также до конца 2025 года в регионе приступят к строительству, капремонту и реконструкции ещё 14 спортивных объектов.