От усадеб до технопарков: какие места выбирают москвичи для осеннего отдыха

В проекте «Активный гражданин» завершилась серия из пяти голосований «Осень в Москве». В среднем в каждом из них свое мнение высказали 190 тысяч человек. Горожане выбирали лучшие спортивные площадки, кинотеатры, лектории, усадьбы, парки для знакомства с животными, где комфортно проводить время осенью.
Лидером среди городских парков для осенних занятий спортом стал парк «Сокольники», за него проголосовали более 55 тысяч человек. Самым комфортным и удобным спортивным комплексом для тренировок «активные граждане» выбрали стадион «Москвич», за него проголосовали более 42 тысячи пользователей.
Самым романтичным кинотеатром этого сезона стал «Художественный», получивший голоса свыше 65 тысяч горожан. А лучшим местом для осенних фотосессий признали парк музея-заповедника «Царицыно», за него проголосовали более 97 тысяч москвичей.
Многие москвичи традиционно выбирают для осенних прогулок городские усадьбы и живописные парки на их территории. Более 106 тысяч из них отдали голоса музею-заповеднику «Царицыно», он признан лидером. Самым интересным мероприятием назвали выставку «1913. Первые моторы России», которая проходит в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Она получила голоса свыше 56 тысяч москвичей.
На городских фермах, в питомниках и зоопарке можно изучать животных круглый год. Лучшим местом для знакомства с ними этой осенью признали Московский зоопарк, его выбрали более 125 тысяч пользователей проекта. На вопрос о том, какие зеленые территории лучше всего подходят для наблюдения за миром животных в естественной среде, 54 тысячи «активных граждан» ответили: музей-заповедник «Царицыно».
Заняться осенью наукой москвичи могут более чем в 50 технопарках. Самым интересным в этом сезоне признан детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, так посчитали более 64 тысяч горожан. Среди лекториев лучшим стал образовательный центр Московского планетария (свыше 89 тысяч голосов), а самой популярной библиотекой — Некрасовка, получившая более 46 тысяч голосов.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».