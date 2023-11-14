08:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске люди жалуются на скользкие тротуары и дороги
Рассказываем о мерах безопасности при гололеде в Красноярске 2023.
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Ходить по улицам Красноярска невозможно. Горожане утром 14 ноября возмутились из-за гололеда. Он буквально сковал город. В краевой службе спасения напомнили, что надо делать в таких ситуациях. Рассказываем о мерах безопасности при гололеде в Красноярске 2023.
Рассказываем о мерах безопасности при гололеде в Красноярске
Что ситуация будет сложная, в управлении дорог и благоустройства прогнозировали заранее. Температура воздух за окном в ноябре не балует стабильностью. Днем может быть небольшой плюс, а ночью уже крепкий минус. Из-за этого в светлое время суток снег тает, а затем покрывается ледяной коркой.
Для многих это стало сюрпризом утром 14 ноября. В социальных сетях горожане пишут, что в центре ситуация еще более менее, а вот чем дальше, тем хуже. Многие пешеходные тропинки в Красноярске превратились в катки. Горожан просят быть внимательнее, а про особо опасные участки сообщать по номеру 005.
В краевой службе спасения рассказали, при гололеде нельзя выходить в обуви на высоких каблуках и плоской подошве. Идти, уткнувшись в телефон, специалисты также рекомендуют. Надо быть предельно собранным. Если все-таки поскользнулись, то присядьте и сгруппируйтесь. Переходя дорогу убедитесь, что машины остановились. Если упали — обращайтесь в травмпункт.