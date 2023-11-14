08:23 (мск), источник: АиФ Челябинск
Мэрия утвердила названия 9 остановок в Челябинске
Большинство из них находятся на улице Горького.
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Администрация Челябинска утвердила названия девяти остановочных пунктов в Тракторозаводском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Восемь из них находятся на улице Горького. Здесь не так давно смонтировали новые остановочные комплексы и привели в порядок площадки вокруг них. Некоторые пункты сохранили привычные пассажирам названия, другие теперь будут именоваться иначе. К примеру, автобусные остановки вблизи домов № 28 и 33 теперь официально носят названия «Детская городская больница № 1» вместо неофициальных «улица Правдухина». К слову, трамвайная остановка в этом месте так называется уже около года.
Остановочный пункт в районе пересечения улицы Горького с улицей Механической теперь официально называется «ЧЭМК», на пересечении с улицей Ферросплавной — «улица Ферросплавная», вблизи домов № 66 и 81 на улице Горького — «Педагогический колледж». Официально утверждены остановки «Улица Лермонтова», ДК «Смена», «ТК “Башня”» и «Монтажный колледж».
Появилось название и у остановок в микрорайоне Чурилово рядом с домом № 38 на улице Трашутина и вблизи перекрёстка улицы с проспектом Виктора Давыдова. Транспорт будет останавливаться на остановке «ЖК “Заозёрный”».
Ранее сообщалось, что вдоль улицы Горького в этом году появились 16 новых остановочных комплексов. До этого людям здесь приходилось дожидаться транспорта буквально под открытым небом.