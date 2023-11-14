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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярские поисковики обнаружили фрагмент еще одного самолета «Дуглас А-20G»

Обломки военного самолета времен «Алсиба» найдены в окрестностях Красноярска.

Источник: Красноярское краевое отделение РГО

В окрестностях Красноярска, в районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков обнаружила еще одну интересную находку — фрагмент самолета «Дуглас А-20G» времен «Алсиба». Во главе экспедиции — руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александр Матвеев.

Найденный обломок — часть внутренней стенки кабины пилота, на нем отлично сохранились таблички-шильды фирмы-производителя «Дуглас» и военной приемки армии США. По словам руководителя экспедиции, это редкостная удача. На шильдиках указаны серийный и производственный номер воздушного судна, дата его выпуска. Получается, что, проделав большой путь из Калифорнии — по сути, пролетев полмира — спустя два месяца он потерпел крушение в зеледеевских лесах. Проверили — обнаруженные номера полностью совпали с обозначенными в архивных документах по катастрофе, которая произошла в июле 1943 года.

Это тот самый самолет, которым управлял командир звена 9-го Перегоночного авиаполка лейтенант Михаил Ермолов. Он был награжден орденом Красного Знамени за выполнение боевых задач. Затем участвовал в перегонке на фронт бомбардировщиков, передаваемых в СССР из США по Красноярской воздушной трассе «Алсиб». 27 июля 1943 года лейтенант Михаил Ермолов погиб при катастрофе самолета А-20G «Бостон» в районе станции Зеледеево. В сложных метеоусловиях при полном отсутствии видимости воздушное судно столкнулось с деревьями и рухнуло в лесной массив.

Поиск захоронения летчика и является основной задачей поисковиков. В Красноярском краевом отделении РГО отметили, что работают поисковики давно, начиная с 2013 года. Нашли немало фрагментов воздушного судна, однако все крупные обломки находится под землей. Но где?

Состав команды меняется, а вот задача остается неизменной. В этом году, кстати, приняли участие представители «Братства православных следопытов» и вновь созданного поискового отряда Сухобузимской средней школы имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Портнягина. Собранные находки будут размещены в экспозиции музея, который откроется в этой школе в конце ноября этого года.

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