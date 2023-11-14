07:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярские поисковики обнаружили фрагмент еще одного самолета «Дуглас А-20G»
Обломки военного самолета времен «Алсиба» найдены в окрестностях Красноярска.
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В окрестностях Красноярска, в районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков обнаружила еще одну интересную находку — фрагмент самолета «Дуглас А-20G» времен «Алсиба». Во главе экспедиции — руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александр Матвеев.
Найденный обломок — часть внутренней стенки кабины пилота, на нем отлично сохранились таблички-шильды фирмы-производителя «Дуглас» и военной приемки армии США. По словам руководителя экспедиции, это редкостная удача. На шильдиках указаны серийный и производственный номер воздушного судна, дата его выпуска. Получается, что, проделав большой путь из Калифорнии — по сути, пролетев полмира — спустя два месяца он потерпел крушение в зеледеевских лесах. Проверили — обнаруженные номера полностью совпали с обозначенными в архивных документах по катастрофе, которая произошла в июле 1943 года.
Поиск захоронения летчика и является основной задачей поисковиков. В Красноярском краевом отделении РГО отметили, что работают поисковики давно, начиная с 2013 года. Нашли немало фрагментов воздушного судна, однако все крупные обломки находится под землей. Но где?
Состав команды меняется, а вот задача остается неизменной. В этом году, кстати, приняли участие представители «Братства православных следопытов» и вновь созданного поискового отряда Сухобузимской средней школы имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Портнягина. Собранные находки будут размещены в экспозиции музея, который откроется в этой школе в конце ноября этого года.