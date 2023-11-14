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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярск привезли полторы тысячи попугаев из Кыргызстана

Рассказываем, сколько попугаев привезли в Красноярск в 2023 году.

Источник: Соцсети

Попугаи оккупировали красноярский аэропорт. Туда одновременно завезли больше полутора тысяч птичек. Об этом рассказали в краевом управлении Россельхознадзора. Рассказываем, сколько попугаев привезли в Красноярск в 2023 году.

Попугаи в аэропорту в Красноярске

Экзотические птички к нам прилетели из города Ош. Это Кыргызстан. Конечно, до Красноярска они добирались не своим ходом. Их к нам ввезли для последующей продажи в зоомагазинах, но груз, ввозимый из заграницы, всегда проверяется. Всех птичек поместили в специальное помещение и осмотрели.

Всего в аэропорту побывало 1616 попугаев. И какие породы только ни завезли: волнистые, корелла, неразлучники, розелла и ожереловые. Все как на подбор — красивые.

Отметим, что всего с начала года этот индивидуальный предприниматель привез в Красноярск больше четырех тысяч попугаев.

Запоминающиеся истории с попугаями в Красноярске

Порой эти птички становятся главными героями фантастических историй. Так, осенью этого года попугай поселился на территории больницы ФМБА на улице Коломенской. Врачи в один момент испугались, холода все-таки близко, а к сибирским морозам экзотическая птица явно не готова. Пернатый не спешил подлетать к людям и персоналу больницы пришлось идти на хитрость.

Для попугая поставили миску с угощением, а когда он туда подлетел, его накрыли сачком. В медучреждении питомца прозвали Няшей.

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