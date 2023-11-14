09:40 (мск), источник: Om1.ru
В Омске валидаторы заменят терминалами, с которыми ходят кондукторы
Это позволит сэкономить значительную сумму.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В мэрии Омска рассказали об итогах работы валидаторов в городском общественном транспорте. Из-за нехватки кондукторов, терминалами планируют оснастить ещё больше троллейбусов и автобусов. А для экономии предлагается использовать обычные терминалы, которыми пользуются кондукторы в настоящее время.
Стоимость оснащения валидаторами одного транспортного средства составляет 80−100 тысяч рублей. В мэрии планируют снизить затраты, применяя в качестве головного терминала используемые в настоящее время терминалы кондукторов. Экономия может составить до 23 тысяч рублей на одно транспортное средство.
Согласно отчёту городской администрации для комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, с сентября 2022 по октябрь 2023 года валидаторами оснащены 170 автобусов ПП № 8 и 12 троллейбусов «Электрического транспорта».
В ноябре запланирована установка приборов ещё на 20 троллейбусах. Кроме того, до конца года в ПП № 8 поступят ещё 10 автобусов, оснащённых валидаторами. В 2024 году планируется приобрести 140 терминалов для оснащения 50 автобусов большого класса и 70 автобусов среднего класса.
В мэрии отмечают, что внедрение бескондукторной оплаты проезда на начальном этапе привело к небольшому увеличению выручки предприятия особенно в час пик по сравнению с оплатой у водителя.