09:44 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Челябинской области начали подготовку к Новому году
Рассказываем, чем удивят южноуральцев ледовые городки этой зимой.
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Два самых крупных города Южного Урала — Челябинск и Магнитогорск уже определились с тематикой зимних ледовых городков и теперь ищут подрядчиков на их строительство. Не отстают от них и другие населённые пункты региона. Документация и техническое задание на возведение площадок размещены на сайте госзакупок. Подробности — в материале «МК-Челябинск».
Уральские сказы
Тему главного городка Челябинска, который по традиции построят на площади Революции этой зимой, выбирали сами горожане. Ещё весной 2023 года администрация запустила специальное голосование на портале госуслуг. На выбор челябинцам предложили сразу восемь сюжетов, среди которых оказались роботы, животный мир, мотивы из мультфильма про Незнайку, а также сказок Бажова, а ещё про Айболита и Конька-горбунка.
По данным мэрии Челябинска, победителем голосования в результате стала «Малахитовая шкатулка». Эту тему поддержало больше 200 тысяч человек. А потому на площади Революции в зимнем сезоне 2023−2024 годов ледовые композиции развернут вокруг сказок Бажова.
Не так давно, в октябре, в управлении культуры администрации Челябинска показали проект будущего городка, а на сайте госзакупок уже проходит поиск подрядчика, который будет его возводить. В этом году он обойдётся муниципалитету в 15 миллионов рублей — именно такая сумма выставлена в стоимости контракта.
Согласно документации, в городке построят шесть горок с длиной ската от одного до трёх метров. Причём каждая имеет своё название — «Малахитовая», «Самоцветная», «Медная», «Каменный ручей», «Ящерка 1» и «Ящерка 2». Кроме того, ребята и их родители смогут погулять по трём ледяным лабиринтам, покататься на горке-ловушке и сфотографироваться в тематических фотозонах. Территорию украсят светодиодные деревья, светодиодные конструкции, ледовые фигуры, олицетворяющие главные символы сказов, — например, Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка и Каменный цветок.
В настоящее время проводится поиск подрядчиков. Однако известно, что, по условиям контракта, монтаж всего городка должны закончить 22 декабря. Срок начала работы по демонтажу будет зависеть от погодных условий.
От Антарктиды до Союзмультфильма
Тематика всех городков уже известна и в Магнитогорске. Нынешней зимой для горожан откроют двери семь площадок: три разместят в Орджоникидзевском районе, две — в Ленинском и ещё две — в Правобережном. Каждую из них оформят в определённом стиле, но везде планируют установить горки, лабиринты, скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, новогодние ёлки. Кроме того, городки здесь украсят праздничной иллюминацией. Например, на одной из площадок планируется создать светодиодный шатёр, а на другой — светящийся коридор.
Поиск подрядчиков на строительство городков также начат. Например, администрация Магнитогорска объявила торги на возведение площадок в сквере «Консерваторский» и на площади Народных гуляний, где по традиции находится главный ледовый городок. Общая стоимость контракта на два объекта, по данным госзакупок, составляет почти пять миллионов рублей. Тематика в «Консерваторском» обозначена как «Сказки», а на площади Народных гуляний выбрали «Союзмультфильм». Какие ледяные фигуры украсят территорию, не сообщается, зато известно, что здесь помимо лабиринта и двух горок будет залит каток.
Окунуться в мир Антарктиды смогут посетители парка «Южный», в сквере имени Бориса Ручьева появится «Сказочный лес». Городок рядом с Левобережным дворцом культуры металлургов посвятят сказке «Конёк-Горбунок». Здесь сумма контракта заявлена в 2,5 миллиона рублей. Аналогичная стоимость у работ в двух городках в Ленинском районе. Зоны отдыха в сквере Металлургов и сквере Железнодорожников объединены общей тематикой — «Время сказочных затей».
Монтаж городков также должны выполнить до 22 декабря. Пока праздничные зоны будут радовать горожан, подрядчик должен будет следить за их состоянием.
2024-й — год Дракона
Символу наступающего года посвящён один из ледовых городков в Миассе. Здесь, по данным технического задания, построят три развлекательные зимние зоны — на центральной площади перед зданием городской администрации, возле торгового центра «Медео» и на стадионе «Южный». На каждой из площадок установят ёлку, горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Не забудут и про драконов.
Отметим, что одним из первых в Челябинской области может открыться ледовый городок в Троицке. По условиям контракта монтаж площадки должны закончить к 15 декабря. Здесь темой выбрали также «Год Дракона». Повеселиться горожане смогут на Центральной площади. Для ребятишек и взрослых построят две горки (большую и маленькую), чашу-ловушку. Украшением станут ледовые фигуры, среди которых «Трон», «Шар» и «дракон-акробат».
Дракон и его сказочный «родственник» Змей-горыныч станут главными героями ледовых комплексов в Златоусте. Именно им решили посвятить праздничные площадки, которые откроются в преддверии Нового года на территории парка культуры и отдыха «Молодёжный» и сквера возле ДК «Железнодорожник». А вот для детского парка «Крылатко» выбрали сказку «Конёк-Горбунок». Работы на объектах должны закончить к