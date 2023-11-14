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09:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омске уже образовалась очередь на заказ Деда Мороза и Снегурочки

Спрос на аниматоров вырос на 54% по сравнению с ноябрем в 2022 году.

Источник: Om1.ru

Омичи начиная с ноября активно заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки на Новый год. Согласно данным «Авито Услуги», спрос на новогодних аниматоров вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе со спросом растёт и предложение. Число объявлений от актёров и творческих коллективов в Омске выросло на 31% по сравнению с ноябрём-декабрём прошлого года. Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом начинается от 1500 рублей.

Интересно, что активнее всего рынок Дедов Морозов и Снегурочек оживился во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и в Омске.

«Омичи начали заранее бронировать даты новогодних выступлений у Дедов Морозов и Снегурочек, как для домашних посиделок с семьей, так и на корпоративы и тематические вечеринки. Судя по стремительному росту спроса уже в ноябре, с приближением Нового года интерес будет только нарастать. Поэтому мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров, ведь несмотря на рост числа предложений, сегодня договориться о выступлении можно по более выгодной цене, а чем ближе к празднику — тем меньше свободных “окошек” у актеров», — отмечает руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин.

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