09:18 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Высшую театральную премию «Золотой софит» вручили в Петербурге
Церемония состоялась в понедельник, 13 ноября, на сцене ТЮЗА имени А. А. Брянцева.
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В Петербурге, на сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева, прошла 29 церемония вручения высшей театральной премии Северной столицы «Золотой софит».
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, приветствовавший номинантов премии, председатель ЗакСа Александр Бельский, депутат городского парламента Анастасия Мельникова и многие известные артисты Петербурга: Татьяна Сержан, Олеся Гордеева, Цветана Омельчук, Роман Бурденко, Юрий Борщов, Дмитрий Каляка, Кирилл Гордеев и другие, сообщает «Вечёрка».
Всего на «Золотой софит» претендовали 97 театральных работ. И в главных номинациях в разделе драматического театра — лучший спектакль большой формы и лучшая работа режиссёра — победила «Чайка» Льва Додина в МДТ — Театр Европы. Исполнившая в спектакле Ирину Аркадину Елизавета Боярская стала лучшей актрисой. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте премии «Золотой софит». Трансляцию церемонии публикует телеканал «Санкт-Петербург».
Напомним, «Золотой софит» — ежегодная петербургская театральная премия, которую вручают за достижения в области драматического искусства с 1995 года. В этом году экспертный совет ознакомился с 52 драматическими, 23 музыкальными и 29 кукольными спектаклями, а также 46 представлениями в негосударственных театрах. Из них на премию было номинировано 97 работ.
К слову, Лев Додин получил главную театральную премию Петербурга и в 2021 году. И также лучшей актрисой того сезона была признана Елизавета Боярская.