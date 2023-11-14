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08:44 (мск), источник: РИА Крым

Крымский мост: актуальная информация на утро вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Очередей на Крымском мосту утром во вторник нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 8.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Поскольку для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.

Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

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