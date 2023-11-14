08:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Стали известны самые востребованные в пермских вузах направления в 2023 году
Первокурсниками в этом году стали 11,7 тысяч человек.
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Всего в этом году в ходе приемной кампании в вузы Пермского края было подано 85 тысяч заявлений. Первокурсниками стали 11,7 тысяч человек. Из них 40% приехали в Пермь из других регионов России. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
Самыми востребованными в пермских вузах стали направления в информационных технологиях и социальной сфере. Наибольший интерес у ребят вызывают специальности в ИТ, технических направлениях, туризме, педагогике.
Напомним, ранее, несмотря на большое количество заявлений от абитуриентов, пермские вузы объявляли дополнительный набор на ряд специальностей. По словам главы Прикамья, привлекать ребят к востребованным в регионе профессиям и помогать в самоопределении дает возможность система профориентации. Также в школах при вузах открываются профильные классы — медицинские, инженерные, агропромышленные.