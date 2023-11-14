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08:23 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярском крае отменили несколько автобусных рейсов

Во всем виновата гололедица.

Источник: КРУДОР

Из-за гололедицы в Красноярском крае ограничено движение пассажирского транспорта по нескольким автомобильным дорогам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В частности, движение ограничено по следующим дорогам:

— Богучаны — Абан;

— Богучаны — Кодинск — Богучаны — Манзя;

— Богучаны — Гремучий;

— Красногорьевский — Шиверский.

Рейсы автобусов по этим маршрутам отменены до улучшения погодных условий.

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