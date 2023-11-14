08:23 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярском крае отменили несколько автобусных рейсов
Во всем виновата гололедица.
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Из-за гололедицы в Красноярском крае ограничено движение пассажирского транспорта по нескольким автомобильным дорогам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
В частности, движение ограничено по следующим дорогам:
— Богучаны — Абан;
— Богучаны — Кодинск — Богучаны — Манзя;
— Богучаны — Гремучий;
— Красногорьевский — Шиверский.
Рейсы автобусов по этим маршрутам отменены до улучшения погодных условий.