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08:20 (мск), источник: НИА Красноярск

Железногорцы обеспокоены судьбой местного ДК

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители города переживают, что из-за передачи ДК в оперативное управление «Театра оперетты» — одни потеряют льготы, другие — возможность заниматься. Собрали 1100 подписей против.

Источник: НИА Красноярск

Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина рассказала, что здание ДК находится в неудовлетворительном состоянии: течет крыша, в фундаменте есть несколько трещин. На ремонт по самым скромным подсчетам необходимо более миллиарда рублей. Таких средств нет ни в городском, ни в краевом бюджетах.

Чтобы через несколько лет не закрыть здание, рассматривается возможность участия в федеральной программе, в рамках которой театры могут получить до 100 млн рублей на ремонт. Тогда необходимо передать здание ДК в оперативное управление «Театра оперетты». В любом случае финансирования на капитальный ремонт всего здания не хватит, необходимо будет выделить первоочередные задачи, такие, как ремонт фундамента или кровли. Также идет разговор с краевым министерством культуры о выделении части средств.

Окончательное решение еще не принято. При любом варианте ни для работников учреждения, ни для занимающихся там детей, никаких изменений не будет.

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