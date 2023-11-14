Железногорцы обеспокоены судьбой местного ДК

Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина рассказала, что здание ДК находится в неудовлетворительном состоянии: течет крыша, в фундаменте есть несколько трещин. На ремонт по самым скромным подсчетам необходимо более миллиарда рублей. Таких средств нет ни в городском, ни в краевом бюджетах.
Чтобы через несколько лет не закрыть здание, рассматривается возможность участия в федеральной программе, в рамках которой театры могут получить до 100 млн рублей на ремонт. Тогда необходимо передать здание ДК в оперативное управление «Театра оперетты». В любом случае финансирования на капитальный ремонт всего здания не хватит, необходимо будет выделить первоочередные задачи, такие, как ремонт фундамента или кровли. Также идет разговор с краевым министерством культуры о выделении части средств.
Окончательное решение еще не принято. При любом варианте ни для работников учреждения, ни для занимающихся там детей, никаких изменений не будет.