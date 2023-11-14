10:00 (мск), источник: АиФ Пермь
Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России
Полицейские отвезли его в Екатеринбург, откуда он вылетел в Казахстан.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Журналист Properm.ru Владислав Иваненко депортирован из России.
Как сообщает главный редактор Properm.ru Денис Вихров, 13 ноября в камеру Центра временного содержания иностранных граждан, куда поместили журналиста 9 ноября, пришли сотрудники правоохранительных органов и объявили о депортации Иваненко. Это случилось несмотря на запланированный на 14 ноября суд, на котором должен был решиться вопрос о ранее аннулированном виде на жительство.
«Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает портал.
Главный редактор Properm.ru считает действия правоохранителей незаконными. Помимо того, что 14 ноября должно было состояться судебное заседание, на это есть ещё причины.
«10 ноября судья Свердловского райсуда приостановил решение об аннулировании ВНЖ, а также истребовал материалы, на основании которых было вынесено такое решение. Документы были переданы в Кировский райсуд, где с ним уже ознакомился судья. Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными. Требуем официального комментария о происходящем. Также продолжим защиту нашего журналиста в судах», — говорится в заявлении Дениса Вихрова.
Сайт perm.aif.ru запрашивал в МВД комментарий по поводу ситуации, однако так и не получил ответа от полиции.
Напомним, журналист Владислав Иваненко последние восемь лет живёт и работает в Перми. Он выпускник ПГНИУ. Иваненко не привлекался к административной или уголовной ответственности. По данным Properm.ru, пришедшее ему уведомление об аннулировании вида на жительство ранее было обжаловано в установленный срок. 8 ноября домой к журналисту пришли полицейские и увезли его без объяснения причин.