10:05 (мск), источник: СуперОмск
В одном округе Омска ожидается крупное отключение воды
В четверг, 16 ноября 2023 года, в Октбярьском округе Омска должно пройти крупное, по мнению автора, отключение.
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Как объяснили в компании «Росводоканал Омск», запланированы работы на водопроводе по адресу: ул. Свободы-15-я Рабочая. Из-за этого с 10:00 до 20:00 пропадет холодная вода по следующим адресам (предоставлены компанией, список может меняться):
Заявлено, что машины с питьевой водой будут установлена по адресу:
Ул. Харьковская, 11 с 10−00 до окончания работ.
Ул. Кирова, 7 с 10−00 до окончания работ.