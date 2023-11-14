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10:05 (мск), источник: СуперОмск

В одном округе Омска ожидается крупное отключение воды

В четверг, 16 ноября 2023 года, в Октбярьском округе Омска должно пройти крупное, по мнению автора, отключение.

Как объяснили в компании «Росводоканал Омск», запланированы работы на водопроводе по адресу: ул. Свободы-15-я Рабочая. Из-за этого с 10:00 до 20:00 пропадет холодная вода по следующим адресам (предоставлены компанией, список может меняться):

  • Ул. Б. Хмельницкого, 234, 236, 238;
  • Ул. 4-я Транспортная, 1 а, 1 а/1, 2 а, 2б, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 32а, 36, 36а, 40а, 36Б, 36 В, 38, 40, 42, 42а, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 59, 59/1, 32, 34, 34а, 36;
  • Ул. Б. Цемента, 1, 2, 3, 14, 12, 10, 8, 6, 6а, 6б, 6 В, 10А;
  • Комсомольский гор., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6А, 21, 8, 17А;
  • Ул. Запорожская, 6, 7, 8, 9, 10, 1;
  • Ул. 1-я Промышленная, 2, 4;
  • Ул. Баранова, 2А;
  • Ул. Будеркина, 2;
  • Ул. 1-я Военная, 5, 5/1, 7, 7 к.1, 7 к.2;
  • Ул. 2-я Военная, 19;
  • Ул. 5-я Рабочая, 83, 85, 85 А, 64, 66, 66А, 68, 70, 70 А, 70 Б, 44;
  • Ул. Краснопресненская, 1, 3, 4, 5, 6;
  • Ул. Кирова, 3, 5, 7, 9, 47, 47А, 47б, 7а, 7б, 4, 5 а, 6, 8, 4/2, 6/2, 8/2, 8 к.3, 10, 10/2, 12, 14, 14/2, 16, 16/2, 16 к.3, 18/1, 18/2, 20, 20/2, 20 к.3, 22, 22 к.2, 18А, 47/2, 49/3, 49/2, 51, 53;
  • Ул. Свободы, 43, 45, 47, 54, 54а;
  • Ул. Харьковская, 3 к.1, 5, 7, 9, 11, 11/2, 15а, 15, 17, 19, 19/2, 21, 23, 25 к.2, 25, 2;
  • Ул. 1-я Железнодорожная, 18, 18/1, 20, ⅙, 1 к.3, 1\1, ½, 1;
  • Ул. 14-я Рабочая, 67А.


Заявлено, что машины с питьевой водой будут установлена по адресу:

Ул. Харьковская, 11 с 10−00 до окончания работ.
Ул. Кирова, 7 с 10−00 до окончания работ.

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