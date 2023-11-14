08:51 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Прощание с братом Нурсултана Назарбаева проходит в Алматинской области
О кончине родного брата первого президента Казахстана стало известно накануне, он скончался в одной из больниц Алматы.
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АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. На родине первого президента Нурсултана Назарбаева — в селе Шамалган Алматинской области — прощаются с его младшим братом Болатом Назарбаевым, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Улицы, прилегающие к дому, где проходит прощание, запружены людьми. По словам корреспондента Sputnik Казахстан, на церемонии присутствует Нурсултан Назарбаев и глава казахстанского правительства Алихан Смаилов.
Болат Назарбаев скончался в одной из алматинских больниц накануне, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в своем аккаунте в социальных сетях.
14.11.2023
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной брата, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Он отметил, что президент не будет присутствовать на похоронах Болата Назарбаева.