09:07 (мск), источник: ivbg.ru
Из Тихвина в Волхов снова можно доехать без пересадок
В Ленинградской области возобновили прямое автобусное сообщение между Тихвином и Волховом.
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Как сообщил комитет по транспорту, состыковали рейсы по маршрутам № 154А «Тихвин — Бесовка» и № 28 «Волхов — Хвалово». Это значит, что с 13 ноября автобусы будут каждый день перевозить пассажиров из Тихвина в Волхов и обратно без пересадок.
На участке от Бесовки до Хвалово проезд будет бесплатным. А от Тихвина до Бесовки и от Хвалово до Волхова можно проехать по единому социальному проездному билету.
Автобус в 08:50 выезжает из Тихвина, а в 09:00 — от молокозавода. В Волхов он прибывает примерно к 11:10. По пути он заезжает в Цвылево, после чего следует по маршруту № 28 через Бабино без заезда в Волхов-2.