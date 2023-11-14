На выставку достижений «Россия» Пермский край привез кастрюли и ложки

«По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в первые дни работы регион зафиксировал высокий спрос на кухонные принадлежности. Чаще всего гости выставки покупали лысьвенские кастрюльки небольшого размера и кружки с символикой Пермского края, а также блестящие нытвенские ложки», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края.
Также Прикамье показало первую в мире арт-игрушку, посвященную городу — это полигональный медведь от пермского художника Игоря Горячева. По его словам, медведи сделаны из ванили и расписаны пермскими художниками.
Ранее URA.RU рассказывало, что на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота, к которому выстроилась очередь. Губернатор Дмитрий Махонин, рассказывая о роботе, говорил, что Прикамье — «центр технологий и роботизации страны».