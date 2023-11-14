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10:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловчане начали отправлять письма Деду Морозу

Жители Свердловской области начали отправлять по почте письма Деду Морозу.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении «Почты России», по традиции первыми отправителями новогодних посланий стали дети. Письма они отправили Деду Морозу в Великий Устюг накануне его Дня рождения 18 ноября.

Опустить письмо новогоднему волшебнику можно в любой почтовый ящик — они есть в каждом почтовом отделении и на фасадах зданий. Чтобы оно попало к нему, необходимо указать на конверте следующий адрес: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу. Но если даже ребенок не запомнит и просто напишет в адресе «Деду Морозу», письмо все равно будет отправлено. Нужно обязательно наклеить марки на конверты и открытки, а чтобы получить ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом.

Как отмечают на почте, в 2023 году в адрес Деда Мороза уже поступило более 233 тысяч писем. Для сравнения, в прошлом году он получил 209 тысяч писем.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Екатеринбурга собираются провести новогодние каникулы дома, но некоторые будут работать.

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