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10:15 (мск), источник: Ura.ru

В Перми стартовал фестиваль пельменей

Два пермских ресторана «Белка» и «Acafe» присоединились к фестивалю «Пельменный гид», где также участвуют заведения из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Рестораны представили блюда из авторских пельменей, которые можно попробовать до 3 декабря.

«В нашем ресторане с 13 ноября стартовал фестиваль мировых пельменей, который проходит по всему Уралу. Наш бренд-шеф специально к фестивалю разработал несколько интересных и ярких блюд: пельмени с двумя видами краба, пельмени с грибами, пельмени с телячьими щечками», — сообщили представители ресторана «Белка» в социальных сетях заведения.

Ресторан «Acafe» в рамках фестиваля предлагает гостям попробовать пельмени из дикой щуки, кундюмы из лесных грибов и уральские пельмени со сметаной. Организаторы фестиваля призывают не только посещать заведения, но и голосовать за понравившийся ресторан. Среди участников голосования обещают разыграть подарки, говорится на сайте фестиваля.

Фестиваль мировых пельменей «Пельменный гид» проходит на Урале с 13 ноября по 3 декабря. Его организовали рестораны «Два деда» и «АУК» совместно с «Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области». Миссия фестиваля — просветить горожан в пельменной культуре.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский ресторан занял четвертое место на национальной премии. А его шеф-повар вошел в шорт-лист.

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