11:20 (мск), источник: Время
На Комсомольском шоссе изменили организацию дорожного движения
В этом году на шоссе провели капитальный ремонт.
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Организацию дорожного движения изменили на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе администрации города.
Шоссе капитально отремонтировали в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что на Комсомольском шоссе уложили новый асфальт, модернизировали светофоры, установили дорожные знаки и изменили организацию движения. Последнему он уделил особое внимание:
«Демонтировали старые рельсы на перекрестке с улицы Дачной и улиц Украинской, перед которыми раньше приходилось тормозить и замедлять движение. Сейчас скорость потока на этом участке не снижается. При движении с обеих сторон, чтобы повернуть на перекрестке налево, приходилось сначала поворачивать направо на отнесенный поворот и встраиваться в поток транспорта. Это и приводило к авариям, и провоцировало нарушения».
По его словам, благодаря демонтажу разделительного ограждения получилось переразметить Комсомольское шоссе на подъезде к перекрестку так, чтобы была выделена полоса для поворота налево с обоих направлений без ненужных маневров.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что для того чтобы левый поворот на улицу Дачную и Украинскую был безопасным, на светофорах установили дополнительные поворотные секции и ввели дополнительный режим работы светофора для осуществления поворота.