10:53 (мск), источник: dostup1.ru
Движение по трассе М-5 на Южном Урале остановят на пять часов
Движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области остановят на пять часов в ближайший четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции.
«В четверг, 16 ноября 2023 года, с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке с 1565 по 1576 км в Ашинском районе», — следует из комментария организации, отвечающей за содержание федеральных дорог.
Схема объезда этого участка по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.
Напомним, с 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024-го перекрытие дорожного движения в Ашинском районе будет производиться по вторникам или четвергам еженедельно — в зависимости от погодных условий.