В Пермской галерее двухметровую скульптуру превратили в мумию. Фото

«Скульптуру “Сеятель” Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в “нижнее бельишко” из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».
Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи.