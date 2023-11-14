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10:21 (мск), источник: Ura.ru

В Пермской галерее двухметровую скульптуру превратили в мумию. Фото

Пермская художественная галерея продолжает переезд из здания Спасо-Преображенского собора. Экспонаты для транспортировки тщательно упаковывают. Так, известную скульптуру «Сеятель» Михаила Харламова укутали в специальный материал, после чего она стала похожа на мумию, следует из фото, опубликованных в соцсетях музея.

«Скульптуру “Сеятель” Михаила Харламова начали готовить к переезду. Приодели его в “нижнее бельишко” из инновационного материала Tyvek. Это очень прочный, экологически чистый материал, пропускающий воздух и обладающий свойствами пленки, бумаги и ткани, используется для бережной упаковки музейных ценностей», — рассказывается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

Скульптура «Сеятель» украшала в Пермской галерее экспозицию русского искусства XIX века с 1931 года, когда поступила в музей. За нее автор в 1862 году получил золотую медаль Петербургской Академии художеств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея вывозит экспонаты из здания Спасо-Преображенского собора во временное хранилище для дальнейшего переезда в новое здание. В соборе рабочие, которые готовятся к ремонту, нашли скрытую лестницу и настенные росписи.

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