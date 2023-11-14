14:45 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 15 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды?
Можно ли занимать деньги, ходить по магазинам и менять прическу?
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15 ноября верующие вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия, в народном календаре — Житница. Из глубины веков до нас дошли различные традиции, ритуалы и запреты, связанные с этой датой. Следование правилам считалось у наших предков обязательным, а тем, кто их нарушает, мудрецы сулили болезни, нищету и прочие лишения.
Народные приметы на 15 ноября: что нельзя делать.
15 ноября — достаточно нелегкий день с точки зрения взаимоотношений. Возрастают риски ссор и конфликтов, которые могут перерасти во вражду. Чтобы не поругаться с важным для вас человеком, держите эмоции под контролем.
В разговорах с людьми избегайте сплетен. Разглашение чужих секретов или обсуждение слухов, скоро обратится против вас. Если вам дорога репутация и честное имя, держите язык за зубами и не болтайте зря. Тем, кто нарушит данное правило, в старину обещали 40 бед.
Черная полоса в жизни может настать и у тех, кто употребляет алкоголь и есть сладости 15 ноября. В этот день нужно проявить умеренность в пище и не чревоугодничать. В противном случае можно столкнуться с изменами второй половинки, лишиться средств к существованию и заболеть.
Возникающие в этот день проблемы лучше решать самостоятельно. Будьте готовы, что помощь со стороны только ухудшит ситуацию. К чужим советам также лучше не прислушиваться, стараясь думать преимущественно своей головой.
В этот день вам может поступить предложение от старого знакомого, с которым вы давно не виделись. Не исключено, что оно будет связано с работой или инвестициями. И хоть его слова будут звучать убедительно, не спешите с ним соглашаться. Возьмите на размышления три дня. Этого времени должно хватить, чтобы вы приняли взвешенное решение. Вполне вероятно, что человек хочет использовать вас в своих интересах.
Лучше не занимать деньги и не давать кому-либо в долг 15 ноября. Денежный вопрос может испортить ваши отношения с родственником или другом.
Народные приметы на 15 ноября: что можно делать.
День хорошо подходит для работы и дел по хозяйству. Можно наводить порядок в жилище, готовить, заниматься рукоделием.
Если вы планировали сменить гардероб или купить вещи для близких, — сейчас самое время это сделать. Приобретения будут удачными.
Можно посетить парикмахера: дата отлично подходит для стрижек и других манипуляций с волосами. Если вы планировали изменить прическу, — сейчас самое время это сделать.
Тем, кто давно хотел помириться с родственником или другом, имеет смысл связаться с этим человеком. Он будет рад вашему появлению. У вас есть все шансы возобновить отношения и больше не вспоминать о том, что было в прошлом.
На Руси считали, что 15 ноября можно загадывать желания, так как они обязательно сбудутся. Рассказывать о задуманном не следует, а то сами себя сглазите.
Приметы о погоде на 15 ноября.
В старину наблюдение за изменениями в природе помогало людям узнавать, что ждет их в ближайшее время. Облака, плывущие против ветра, слыли предвестниками снегопада. Если небо было затянуто тучами, наши предки ждали оттепель. Туман считался верным знаком того, что в ближайшие часы усилится ветер.
Присматривался народ и к птицам. Беспокойное поведение пернатых, как правило, сулило ухудшение погоды. Если снегири прыгают с ветки на ветку, — быть похолоданию.
Яркое небо в вечерние часы может свидетельствовать о снижении температуры на улице. Ночью будут заморозки. Слабый дождь в течение суток, говорили в старину, указывает на то, что весна придет раньше обычного. Февраль будет теплым, а январь обойдется без вьюг.
Именины 15 ноября.
15 ноября именины отмечают Константин и Доминика.