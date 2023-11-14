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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Дополнительные рейсы из Хабаровска в Аян ввели на 15 ноября

Об этом попросила районная администрация.

Источник: Комсомольская правда

Жители Аяно-Майского района смогут 15 ноября улететь в Аян из Хабаровска и обратно. Дополнительные рейсы на эту дату вводит авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Их организовали по просьбе местной администрации: улететь по этому направлению желает немало пассажиров. Их повезет воздушное судно L-410.

Рейс Хабаровск — Аян — прямой. На него билеты можно купить в кассе, онлайн и в агентствах. Вылет запланирован на 09:40, прилет — в 13:10. Обратно билеты можно купить только в кассе Аяна. Так как загрузка высокая, самолет сядет в Николаевске, чтобы дозаправиться. Вылет запланирован на 14:00, прилет в краевой центр — в 18:20.

Стоимость субсидируемого билета для жителей Аяно-Майского района — 4,5 тысячи рублей, для детей в возрасте от двух до 12 лет — три тысячи рублей.

Цена билетов со скидкой в 50% для льготников по возрасту:

— Хабаровск — Аян — 5957 рублей.

— Аян — Николаевск — 2914 рублей.

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