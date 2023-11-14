10:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Наталья Руденко вернулась в мэрию Владивостока и займется обустройством общественных пространств
Дирекцию общественных пространств столицы Приморья возглавила Наталья Руденко.
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В МАУ «Дирекция общественных пространств» Владивостока появился новый руководитель. Им стала Наталья Руденко, до недавнего времени возглавлявшая управление городской среды администрации приморской столицы. Распоряжение о назначении вступило в силу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На этой должности Наталья Руденко займется вопросами развития и содержания общественных пространств приморской столицы и проведения в скверах и парках различных мероприятий.
Чиновница уже возглавляла это учреждение в 2020 году, сразу после его создания. Более того, Руденко начала трудиться в администрации в 2013 году, сначала в качестве специалиста правового управления, затем — начальника отдела правовой экспертизы.
В 2019 году ее назначили заместителем начальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства.
После этого она получила назначение на должность начальника управления туризма, инвестиций и городской среды, которое и возглавляла до сентября 2023 года, когда вынужденно покинула мэрию из-за скандала с проведением благоустройства Морского кладбища.
Сообщается, что Наталья Руденко воспитывает троих детей, регулярно занимается спортом, имеет звание КМС по пауэрлифтингу.
Стоить отметить, что предыдущий руководитель дирекции общественных пространств Салават Галиев сейчас находится под следствием. Его подозревают в двух случаях получения взятки в особо крупном размере.