09:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Снег, гололедица и заморозки придут в Волгоградскую область
Синоптики прогнозируют волгоградцам резкое ухудшение погоды в середине рабочей недели.
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Во вторник, 14 ноября, на территории Волгоградской области ожидаются дожди. При этом скорость ветра будет около 6−11 м/с. В ночное время похолодает до +2…-2, днем потеплеет до +5…+10.
В среду в регионе пройдут умеренные осадки в виде дождя, а также мокрого снега. Порывы ветра составят до 15−18 м/с.
Также возможны гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах. В темное время суток вероятны заморозки до −3 градусов, днем не будет выше +4…+9.
В четверг пройдет небольшой дождь, вероятен туман в отдельных районах. Ветер будет около 7−12 м/с, температура воздуха не изменится.