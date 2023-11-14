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09:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Снег, гололедица и заморозки придут в Волгоградскую область

Синоптики прогнозируют волгоградцам резкое ухудшение погоды в середине рабочей недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 57% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Волгоград

Во вторник, 14 ноября, на территории Волгоградской области ожидаются дожди. При этом скорость ветра будет около 6−11 м/с. В ночное время похолодает до +2…-2, днем потеплеет до +5…+10.
В среду в регионе пройдут умеренные осадки в виде дождя, а также мокрого снега. Порывы ветра составят до 15−18 м/с.

Также возможны гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах. В темное время суток вероятны заморозки до −3 градусов, днем не будет выше +4…+9.

В четверг пройдет небольшой дождь, вероятен туман в отдельных районах. Ветер будет около 7−12 м/с, температура воздуха не изменится.

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