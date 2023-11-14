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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Дождь в Краснодаре 14 ноября 2023: на улицах откачивают воду, действует штормовое предупреждение

Утром 14 ноября Краснодар встал в многокилометровых пробках из-за дождя.

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Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 ноября в Краснодаре начал лить дождь. Осадки не прекратились и утром 14 ноября из-за чего город встал в многокилометровых пробках. Так, машины стоят от Владислава Посадского до Тихорецкой, также вереницы тянутся на Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы, стоят Северные мосты и многие другие улицы.

Большое количество осадков начало подтапливать некоторое улицы в городе. В связи с этим на дороги вышла водооткачивающая техника.

«На данный момент спецтехника устраняет подтопления по нескольким адресам. При необходимости задействуют 20 спецмашин и мотопомпы Службы спасения», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что машины работают на улицах Тенистая, Российская, также на пересечении улиц Автомобильная и Ростовское Шоссе, на Дежнева и Просторной.

«За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций», — поделились в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. При этом дожди в скором времени должны закончиться.

«Сегодня по периферии уходящего циклона, на территорию Кубани продолжится поступление холодного воздуха. В регионе вновь пройдут кратковременные дожди и станет еще холоднее», — сообщил метеоролог Михаил Леус.

В Краснодаре дожди должны прекратиться во второй половине дня. Температура воздуха днем достигнет +12 градусов. Порывы ветра 4−9 метров в секунду.

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