09:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Дождь в Краснодаре 14 ноября 2023: на улицах откачивают воду, действует штормовое предупреждение
Утром 14 ноября Краснодар встал в многокилометровых пробках из-за дождя.
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Вечером 13 ноября в Краснодаре начал лить дождь. Осадки не прекратились и утром 14 ноября из-за чего город встал в многокилометровых пробках. Так, машины стоят от Владислава Посадского до Тихорецкой, также вереницы тянутся на Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы, стоят Северные мосты и многие другие улицы.
Большое количество осадков начало подтапливать некоторое улицы в городе. В связи с этим на дороги вышла водооткачивающая техника.
«На данный момент спецтехника устраняет подтопления по нескольким адресам. При необходимости задействуют 20 спецмашин и мотопомпы Службы спасения», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Уточняется, что машины работают на улицах Тенистая, Российская, также на пересечении улиц Автомобильная и Ростовское Шоссе, на Дежнева и Просторной.
«За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций», — поделились в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. При этом дожди в скором времени должны закончиться.
«Сегодня по периферии уходящего циклона, на территорию Кубани продолжится поступление холодного воздуха. В регионе вновь пройдут кратковременные дожди и станет еще холоднее», — сообщил метеоролог Михаил Леус.
В Краснодаре дожди должны прекратиться во второй половине дня. Температура воздуха днем достигнет +12 градусов. Порывы ветра 4−9 метров в секунду.