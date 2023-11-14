10:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хорольском округе ввели режим повышенной готовности из-за африканской чумы свиней
Очаг заражения выявили на территории свиноводческого комплекса ООО «Русагро-Приморье».
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В Приморье, в Хорольском округе 14 ноября на заседании комиссии по ликвидации ЧС приняли решение ввести режим повышенной готовности. Все потому что на территории свиноводческого комплекса ООО «Русагро-Приморье», расположенного на территории Михайловского района, выявили особо опасное заболевание — африканская чума свиней, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В угрожаемую 20-ти километровую зону вошли следующие населенные пункты Хорольского округа: села Усачевка, Дальзаводское, Малая Ярославка, Вознесенка, Камышовка, пгт. Ярославский.
Теперь строжайше запрещено вывозить свиней из угрожаемой зоны, проводить реализацию продуктов убоя непромышленного изготовления и отправлять их куда-либо, устраивать сельскохозяйственные ярмарки, вывозить корма, которые не прошли термическую обработку при температуре не менее 70 градусов. Также под запрет попадают все виды охоты, которые не направлены на регулирование численности охотничьих ресурсов.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как очаг африканской чумы свиней обнаружили в личном хозяйстве в селе Кроуновка в Уссурийском городском округе. В сентябре 2023 года в крае действовало пять очагов АЧС: на двух свинокомплексах в Михайловском районе, в дикой природе Пограничного муниципального округа, в хозяйствах сел Борисовка и Кроуновка Уссурийского ГО.