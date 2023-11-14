10:40 (мск), источник: AmurMedia.ru
Дополнительных рабочих нанимают УК Хабаровска для расчистки дворов от снега
За последнее время на краевую столицу обрушилось несколько снегопадов, а к конце недели ожидается ещё один.
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Дворы в Хабаровске очищают дворники и нанятые рабочие. Некоторые управляющие компании Хабаровска на зимний период нанимают дополнительных рабочих для уборки снега и льда, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Управляющая компания «УЮТ» из Хабаровска во время снегопадов не поскупилась и дополнительно наняла бригаду дворников. Поэтому во дворе на Павла Морозова, 113, который находится в ведении этой УК, после циклона максимально быстро навели порядок. Все дорожки расчистили до состояния «не придерёшься».
«Работы во время снегопадов хватало. Были задействованы все, кто числится в нашей управляющей компании. И трактор прочищал дорогу, и дворники убирали снег с тротуаров. Все дружно взялись за дело, чтобы людям было удобно, чтобы они не поскальзывались и не падали», — рассказал сотрудник управляющей компании «УЮТ» разнорабочий Руслан.
«На этом объекте у нас работают два дворника. Во время циклона они физически не могли справиться с завалами. Поэтому мы решили через Интернет нанять рабочих и в усиленном составе почистить прилегающую к дому территорию. Свою работы мы выполнили хорошо, поэтому жалоб от жителей нам не поступало», — прокомментировал управляющий дома Павла Морозова, 113 Константин Горохов.
«Нормативами предписано, что дорожка возле дома должна быть убрана в течение 6 часов, а вся территория двора — в течение 12 часов. Снег должен быть собран в валы и подготовлен к вывозу. Такие требования применимы скорее к городам западной части России. Хабаровск находится в циклонной климатической зоне, и когда за сутки выпадает больше месячной нормы осадков, добиваться таких результатов крайне затруднительно. Но это не является основанием для отмены проверок и предъявления претензий управляющим компаниям», — рассказал начальник отдела городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич.