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10:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дополнительных рабочих нанимают УК Хабаровска для расчистки дворов от снега

За последнее время на краевую столицу обрушилось несколько снегопадов, а к конце недели ожидается ещё один.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

Дворы в Хабаровске очищают дворники и нанятые рабочие. Некоторые управляющие компании Хабаровска на зимний период нанимают дополнительных рабочих для уборки снега и льда, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Управляющая компания «УЮТ» из Хабаровска во время снегопадов не поскупилась и дополнительно наняла бригаду дворников. Поэтому во дворе на Павла Морозова, 113, который находится в ведении этой УК, после циклона максимально быстро навели порядок. Все дорожки расчистили до состояния «не придерёшься».

«Работы во время снегопадов хватало. Были задействованы все, кто числится в нашей управляющей компании. И трактор прочищал дорогу, и дворники убирали снег с тротуаров. Все дружно взялись за дело, чтобы людям было удобно, чтобы они не поскальзывались и не падали», — рассказал сотрудник управляющей компании «УЮТ» разнорабочий Руслан.

«На этом объекте у нас работают два дворника. Во время циклона они физически не могли справиться с завалами. Поэтому мы решили через Интернет нанять рабочих и в усиленном составе почистить прилегающую к дому территорию. Свою работы мы выполнили хорошо, поэтому жалоб от жителей нам не поступало», — прокомментировал управляющий дома Павла Морозова, 113 Константин Горохов.

Напомним, на Хабаровск за последнее время обрушилось несколько снегопадов. Они принесли массу неудобств. На ликвидацию последствий циклонов по поручению мэра Хабаровска были направлены дорожные службы города. Во дворах наведением порядка занимаются управляющие компании. Их работу по сей день проверяют представители административно-технического контроля администрации краевого центра. Накануне, в рамках очередного рейда они разъяснили параметры, которыми должны руководствоваться управляющие компании при выпадении осадков.

«Нормативами предписано, что дорожка возле дома должна быть убрана в течение 6 часов, а вся территория двора — в течение 12 часов. Снег должен быть собран в валы и подготовлен к вывозу. Такие требования применимы скорее к городам западной части России. Хабаровск находится в циклонной климатической зоне, и когда за сутки выпадает больше месячной нормы осадков, добиваться таких результатов крайне затруднительно. Но это не является основанием для отмены проверок и предъявления претензий управляющим компаниям», — рассказал начальник отдела городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич.

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