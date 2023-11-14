10:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Дважды подарила жизнь: Ирина Красковская из Хабаровского края спасла сына, отдав свою почку
Жительница Хабаровского края отдала свою почку сыну.
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Администрация Верхнебуреинского района Хабаровского края рассказала историю Ирины Красковской. Женщина два раза подарила жизнь своему сыну: сначала в 1994 году, когда его родила, а потом — в прошлом году, когда отдала для него частичку себя. Причем в прямом смысле.
В ноябре прошлого года стало известно, что Дмитрию нужна трансплантация почки кого-то из родственников или переезд в Хабаровск на диализ. У мужчины с детства были проблемы с этими органами.
Анализы показали: идеальный донор — только мама, а она и думать не стала, готова была на все ради своего ребенка.
В свой день рождения, 2 декабря, они отправились в Хабаровск. Ехали со страхом и верой в лучшее одновременно. На обследование ушла неделя, и девятого числа им сделали сложную операцию, на которую ушло три часа. Она закончилась успешно: Дмитрию пересадили третью почку, с которой он теперь живет. Противопоказаний ни у кого не было, а Новый год семья уже отмечала дома.
В апреле Ирину и Дмитрия пригласили в Хабаровск на юбилей больницы имени Сергеева. Там матери торжественно вручили почетный нагрудный знак и диплом «Дарящему часть себя» — такой дают всем донорам отделений трансплантологии.
Рядом с клиникой, на Аллее жизни, мама и сын посадили два кедра, которые успешно прижились.