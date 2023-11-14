Главное
Палестино-израильский конфликт
10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Дважды подарила жизнь: Ирина Красковская из Хабаровского края спасла сына, отдав свою почку

Жительница Хабаровского края отдала свою почку сыну.

Источник: Администрация Верхнебуреинского района

Администрация Верхнебуреинского района Хабаровского края рассказала историю Ирины Красковской. Женщина два раза подарила жизнь своему сыну: сначала в 1994 году, когда его родила, а потом — в прошлом году, когда отдала для него частичку себя. Причем в прямом смысле.

В ноябре прошлого года стало известно, что Дмитрию нужна трансплантация почки кого-то из родственников или переезд в Хабаровск на диализ. У мужчины с детства были проблемы с этими органами.

Анализы показали: идеальный донор — только мама, а она и думать не стала, готова была на все ради своего ребенка.

В свой день рождения, 2 декабря, они отправились в Хабаровск. Ехали со страхом и верой в лучшее одновременно. На обследование ушла неделя, и девятого числа им сделали сложную операцию, на которую ушло три часа. Она закончилась успешно: Дмитрию пересадили третью почку, с которой он теперь живет. Противопоказаний ни у кого не было, а Новый год семья уже отмечала дома.

В апреле Ирину и Дмитрия пригласили в Хабаровск на юбилей больницы имени Сергеева. Там матери торжественно вручили почетный нагрудный знак и диплом «Дарящему часть себя» — такой дают всем донорам отделений трансплантологии.

Рядом с клиникой, на Аллее жизни, мама и сын посадили два кедра, которые успешно прижились.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Стало известно, как будет дорожать коммуналка с 2024 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье