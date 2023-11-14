Главное
Палестино-израильский конфликт
09:48 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В Шамалгане простились с Болатом Назарбаевым

Сегодня в Алматинской области в селе Шамалган прошли похороны Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: saliqaly.kz

Его похоронили на семейном кладбище. В последний путь Болата Назарбаева пришли проводить сотни людей. На церемонии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр РК Алихан Смаилов и другие.

Ранее сообщалось, 13 ноября после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта