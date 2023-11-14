09:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
До конца года доделают 53% работ на Северо-Западном обходе Кемерова
Мостостроители приступили к пятому этапу надвижки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает правительство Кузбасса, в рамках строительства Северо-Западного обхода Кемерова специалисты приступили к пятому этапу надвижки Звёздного моста. Металлоконструкцию длиной 105 метров и весом 1, 1 тыс. тонн будут надвигать двое суток.
«Строительство этого объекта находится на моём особом контроле, ежедневно получаю информацию о планах и выполненных объёмах. Сейчас техническая готовность объекта составляет почти 47%. Движение автомобилей на новой трассе откроем осенью 2024 года», — рассказал Сергей Цивилев.
По проекту длина Звёздного моста составит 884,6 метра, а ширина — 27,1 метра. Предусмотрены четыре полосы движения. Общая сумма затрат на его строительство составит 8,84 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.
Мы побывали на четвёртом этапе надвижки этого моста и подробно рассказывали, как строят мост.