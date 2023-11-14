10:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Правительство РФ утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в Воронежской области
Повышение запланировано на июль 2024-го.
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Правительством РФ утверждены индексы изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги на 2024−2028 годы. Во втором полугодии 2024-го в Воронежской области максимальный рост тарифов ЖКХ составит 9,8%. Предельно допустимое отклонение от нормы будет на уровне 4,9%. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 13 ноября.
Соблюдение установленных показателей будет контролировать Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве заявили, что правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за тарифами — утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов.
— ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан. При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, — приводит слова Федеральной антимонопольной службы ТАСС.
О том, что с 1 июля 2024 года в Воронежской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ, сообщалось в сентябре. Всю актуальную информацию о росте тарифов в Воронежской области и ходе тарифной кампании можно найти в социальных сетях регионального министерства тарифного регулирования и на официальном сайте ведомства.