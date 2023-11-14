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10:27 (мск), источник: НИА Красноярск

С 1 сентября прокурорские классы откроются в трех школах города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на базе общеобразовательных школ будут созданы прокурорские классы.

Источник: Правительство Красноярского края

Это будут профильные классы с юридическим уклоном, где ученики углубленно смогут изучать отдельные предметы (историю, обществознание), чтобы потом работать в органах прокуратуры РФ. Особый акцент в обучении сделают также на патриотическое воспитание.

С 1 сентября 2024 года прокурорские классы планируется открыть в трех красноярских школах — в гимназиях № 13 и № 16 и в школе № 156.

Соглашение о создании классов подписали заместитель прокурора края Евгений Мостовой, министр образования региона Светлана Маковская, мэр Красноярска Владислав Логинов и ректор СФУ Максим Румянцев на Красноярском демографическом форуме.

Министерство образования будет консультировать и помогать школам составлять образовательные программы для профильных классов, администрация города Красноярска обеспечит мониторинг поступления выпускников этих классов в профильные вузы, а СФУ поможет в повышении квалификации педагогов. Сотрудники прокуратуры будут встречаться с учениками, участвовать в разработке образовательных программ, проводить профильные занятия, заключать целевые договора на обучение в профильных вузах и техникумах с будущими студентами.

«На протяжении пяти лет мы активно развиваем сеть профильных, корпоративных и специализированных классов. В этом учебном году в крае открыто 729 таких классов, ориентированных на выбор дальнейшего образования и профессии через взаимодействие с отраслевыми предприятиями. Реализация образовательных программ в таких классах осуществляется при участии профессорско-преподавательского состава, используется материально-технической база и лаборатории ведущих вузов и учреждений среднего профессионального образования», — отметила Светлана Маковская.

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