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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение с дождем объявлено в Хабаровском крае

На севере Хабаровского края ожидаются 20-градусные морозы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 57% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Соцсети

В Хабаровском крае синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. По их прогнозам, 17 и 18 ноября в большинстве районов ожидаются сильный снег, на берегу дождь, метель, ветер до 22 метров в секунду. Циклон накроет Ванинский, Нанайский, Хабаровский, Солнечный, Амурский, Николаевский и другие районы.

В среду же осадков нигде не ожидается. В Хабаровске днем от четырех до шести градусов мороза, ночью −13…-15 градусов. Ветер южный, до 10 метров в секунду.

На юге 13−18 градусов мороза ночью и от нуля до минус пяти — днем. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

В центре региона 15−20 градусов ниже нуля ночью, днем потеплеет до −3…+1. Ветер южных направлений до 10 метров в секунду.

На севере днем 4−19 градусов мороза, ночью похолодает до −13…-29. Ветер с разных сторон света усилится до 11 метров в секунду.

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