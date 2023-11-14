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11:10 (мск), источник: АиФ Казань

Вайцеховская высказалась о выступлении Камилы Валиевой в Казани

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась своим мнением о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

Источник: РИА "Новости"

По словам Вайцеховской, оценки Валиевой могли быть изменены только при наличии ясных указаний со стороны судей. Если это так, то это означает, что Валиева больше не считается неприкасаемой и ее уровень был оценен достаточно низко. Это звучит достаточно жестко и символично, считает журналистка. Валиева не смогла попасть в тройку лучших участников, набрав всего 213,59 баллов. В течение произвольной программы фигуристка получила штрафы за падение на четверном тулупе и ошибку на хореодорожке. Кроме того, одна из двух секвенций была аннулирована судьями из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Ранее провал на гран-при Камилы Валиевой прокомментировала Татьяна Тарасова.

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