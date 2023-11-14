Вайцеховская высказалась о выступлении Камилы Валиевой в Казани

По словам Вайцеховской, оценки Валиевой могли быть изменены только при наличии ясных указаний со стороны судей. Если это так, то это означает, что Валиева больше не считается неприкасаемой и ее уровень был оценен достаточно низко. Это звучит достаточно жестко и символично, считает журналистка. Валиева не смогла попасть в тройку лучших участников, набрав всего 213,59 баллов. В течение произвольной программы фигуристка получила штрафы за падение на четверном тулупе и ошибку на хореодорожке. Кроме того, одна из двух секвенций была аннулирована судьями из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.
Ранее провал на гран-при Камилы Валиевой прокомментировала Татьяна Тарасова.