10:02 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Дмитрий Анисимов показал строительство Искитимской набережной
Он считает, что новые пейзажи станут визитной карточкой города.
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Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал ход строительства Искитимской набережной.
«На наших глазах рождаются совершенно новые пейзажи, которым предстоит стать визитной карточкой города», — пишет чиновник.
Пешеходные зоны уже готовы, специалисты высаживают более 100 молодых деревьев и кустарников (ели, сосны, туи, берёзы и можжевельник). Со стороны «Хрустального» моста устраивают подходы и лестницы и завершают установку перил самой набережной.
Также мы писали, что специалисты приступили к пятой надвижке Звёздного моста в рамках строительства Северо-Западного обхода Кемерова. А на площади Советов уже начали монтировать каркас для новогодней ели.