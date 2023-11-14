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10:02 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Дмитрий Анисимов показал строительство Искитимской набережной

Он считает, что новые пейзажи станут визитной карточкой города.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал ход строительства Искитимской набережной.

«На наших глазах рождаются совершенно новые пейзажи, которым предстоит стать визитной карточкой города», — пишет чиновник.

Пешеходные зоны уже готовы, специалисты высаживают более 100 молодых деревьев и кустарников (ели, сосны, туи, берёзы и можжевельник). Со стороны «Хрустального» моста устраивают подходы и лестницы и завершают установку перил самой набережной.

Также мы писали, что специалисты приступили к пятой надвижке Звёздного моста в рамках строительства Северо-Западного обхода Кемерова. А на площади Советов уже начали монтировать каркас для новогодней ели.

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