11:34 (мск), источник: НИА Крым
Сильнейший среди армрестлеров — крымчанин победил на Чемпионате мира
В Турции встретились сильнейшие армрестлеры со всего мира на Международных соревнованиях по армрестлингу «EAST vs WEST».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Чемпион мира по армрестлингу, председатель Федерации армрестлинга Республики Крым Артём Тайнов стал обладателем пояса чемпиона мира.
Спортсмен одержал победу со счётом 3:2 над соперником из Болгарии, неоднократным чемпионом мира и Европы — Сашо Андреевым.
Поединок проходил на левой руке в категории 95 кг лиги «EAST vs WEST», пишет ТГ-канал Республика Крым.