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11:34 (мск), источник: НИА Крым

Сильнейший среди армрестлеров — крымчанин победил на Чемпионате мира

В Турции встретились сильнейшие армрестлеры со всего мира на Международных соревнованиях по армрестлингу «EAST vs WEST».

Источник: ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально

Чемпион мира по армрестлингу, председатель Федерации армрестлинга Республики Крым Артём Тайнов стал обладателем пояса чемпиона мира.

Спортсмен одержал победу со счётом 3:2 над соперником из Болгарии, неоднократным чемпионом мира и Европы — Сашо Андреевым.

Поединок проходил на левой руке в категории 95 кг лиги «EAST vs WEST», пишет ТГ-канал Республика Крым.

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