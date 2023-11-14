11:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Проезд в некоторых автобусах Хабаровска подорожает до 50 рублей
Изменения вступают в силу в декабре.
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Проезд на восьми маршрутах Хабаровска подорожает с 1 декабря. Теперь стоимость проезда в этих автобусах будет составлять 50 рублей, сообщает администрация города.
Цену меняют три перевозчика: ООО «Вираж», ООО «Оператор» и ООО «Ефимов». Заплатить полсотни за поездку хабаровчанам придется уже с 1 декабря — именно в этот день вступают в силу изменения.
Итак, подорожание произойдет на следующих маршрутах: №№ 25−1, 14−1, 21−1, 24−1,56−1, 6, 25 и 31, уточнили в управлении промышленности, транспорта и связи Хабаровска.
Между тем это далеко не первое подорожание стоимости проезда в общественном транспорте Хабаровского края. Несколько перевозчиков повысили цены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — это уже десятки маршрутов. Сообщается, что мера эта вынужденная: на нее повлиял рост цен на топливо и запчасти, а также повышение минимального размера оплаты труда.