11:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане показали, как будет выглядеть гостиница внучки Шаймиева
В ее интерьере будут сочетаться татарская культура и современный дизайн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Татарстане показали, как будет выглядеть гостиница Лейлы Шаймиевой. В ее интерьере будут сочетаться татарская культура и современный дизайн от четырех разных бюро. Об этом сообщил сооснователь проекта Руслан Губайдуллин.
По словам Губайдуллина, через дизайн специалисты продемонстрируют гостеприимство и трудолюбие татарского народа. Здание расположится в особняке XIX века на углу Большой Красной и Жуковского.
На первом этаже бутика-отеля будет находиться ресторан, на втором — коктейльный бар. По данным «Бизнес Онлайн», внучке Шаймиева принадлежит по 70% долей гостиницы и ресторана.
Напомним, в Казани возле моста Миллениум планируют построить гостиницы.