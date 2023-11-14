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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане показали, как будет выглядеть гостиница внучки Шаймиева

В ее интерьере будут сочетаться татарская культура и современный дизайн.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане показали, как будет выглядеть гостиница Лейлы Шаймиевой. В ее интерьере будут сочетаться татарская культура и современный дизайн от четырех разных бюро. Об этом сообщил сооснователь проекта Руслан Губайдуллин.

По словам Губайдуллина, через дизайн специалисты продемонстрируют гостеприимство и трудолюбие татарского народа. Здание расположится в особняке XIX века на углу Большой Красной и Жуковского.

На первом этаже бутика-отеля будет находиться ресторан, на втором — коктейльный бар. По данным «Бизнес Онлайн», внучке Шаймиева принадлежит по 70% долей гостиницы и ресторана.

Напомним, в Казани возле моста Миллениум планируют построить гостиницы.

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