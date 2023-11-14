Повышение цен на проезд в муниципальном транспорте Иркутска не подтвердили

В социальных сетях представители мэрии Иркутска ответили на многочисленные вопросы горожан о повышении цен на проезд в муниципальном транспорте. Ранее появилась информация о том, что перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой разрешить повысить цену на проезд с 25 до 30 рублей.
«Решение о повышении стоимости проезда на сегодняшний день не рассматривается, — говорится в сообщении. — Перевозчики, действительно, обращаются к нам с подобными просьбами, но это не значит, что цена поездки вырастет. Исключение составляют только частные перевозчики, которые могут принять такое решение самостоятельно, уведомив мэрию».
Среди причин для повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте, перевозчики называют рост стоимости топлива и увеличение затрат на ремонт транспортных средств — особенно иностранного производства.