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11:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Повышение цен на проезд в муниципальном транспорте Иркутска не подтвердили

Ранее появилась информация о том, что перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой разрешить повысить цену на проезд с 25 до 30 рублей.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях представители мэрии Иркутска ответили на многочисленные вопросы горожан о повышении цен на проезд в муниципальном транспорте. Ранее появилась информация о том, что перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой разрешить повысить цену на проезд с 25 до 30 рублей.

«Решение о повышении стоимости проезда на сегодняшний день не рассматривается, — говорится в сообщении. — Перевозчики, действительно, обращаются к нам с подобными просьбами, но это не значит, что цена поездки вырастет. Исключение составляют только частные перевозчики, которые могут принять такое решение самостоятельно, уведомив мэрию».

Среди причин для повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте, перевозчики называют рост стоимости топлива и увеличение затрат на ремонт транспортных средств — особенно иностранного производства.

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