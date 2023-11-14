11:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Эрмитаж станет бесплатным для вечерних посещений с 16 по 18 ноября
Бесплатные сеансы в Эрмитаже будут проходить с 18:00 в течение трех дней.
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В Петербурге Эрмитаж на три дня станет бесплатным для посещения. В это время там будет проходить Международный культурный форум. Правда, воспользоваться возможностью можно будет лишь по вечерам — с 16 по 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба музейного комплекса.
— 16, 17 и 18 ноября 2023 года Эрмитаж будет работать до 21:00. Все сеансы после 18:00 — бесплатные. Количество билетов, как обычно, определяется возможностями музейного пространства, — говорится в сообщении учреждения.
Изменятся условия посещения и для льготных категорий граждан. В третий четверг месяца, 16 ноября, по бесплатным билетам они смогут посетить музей с 11:00 до 17:30.
Остальные посетители, желающие бесплатно попасть в Эрмитаж во время форума, могут бесплатно получить билеты на официальном сайте или же в кассах музейного комплекса с 18 до 20 часов до 18 ноября.